Traffico di auto rubate il processo non parte per problemi di notifiche

Il procedimento giudiziario riguardante un’indagine su un presunto traffico di auto rubate, droga ed estorsioni tra il 2021 e il 2022 non è ancora stato avviato a causa di problemi con le notifiche. L’udienza prevista non si è svolta e il processo non è stato fissato. La causa principale riguarda ritardi nella comunicazione ufficiale delle atti alle parti coinvolte.

Non è ancora iniziato il processo sull’inchiesta che ipotizza un vasto giro di furti, droga ed estorsioni tra il 2021 e il 2022. L’udienza preliminare, che si sarebbe dovuta celebrare oggi, è stata ancora rinviata al 16 luglio per nuovi problemi legati alle notifiche.Il procedimento, che vede. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ruba un portafogli e fa acquisti con le carte rubate a Sora, il proprietario riceve le notifiche e lo incastraUn arresto per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Sora...

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Il rumore nel capannone e poi la fuga nei campi: così è finita la corsa della banda dei pezzi di ricambioUn capannone nella periferia nord est di Roma. È qui che una banda portava le auto rubate in città. Una vera e propria officina dove la polizia ha trovato due macchine rubate sorprendendo tre ... romatoday.it

Il traffico di sigarette di contrabbando rappresenta oggi un business estremamente redditizio, paragonabile a quello degli stupefacenti ma con rischi inferiori, soprattutto dal punto di vista operativo. A spiegarlo è la Procuratrice capo di Trieste Patrizia Castaldini - facebook.com facebook

Arrestato a Bali un cittadino britannico ricercato dall’Interpol per traffico di droga e riciclaggio: espulso verso l’Europa, era legato a una rete criminale globale x.com