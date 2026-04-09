Un’automobilista in Molise si è trovata improvvisamente bloccata da una frana causata dalle piogge intense, dopo aver seguito le indicazioni del navigatore satellitare. L’incidente è avvenuto nel territorio di Isernia, dove le abbondanti precipitazioni hanno provocato il crollo di alcune porzioni di roccia e terra sulla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i detriti.

Isernia, 9 aprile 2026 – Tradita dal navigatore satellitare, una automobilista si è ritrovata bloccata da una frana provocata del maltempo. È successo tra le nelle campagne di Frosolone, in provincia di Isernia. Protagonista della disavventura una donna partita da Lanciano e diretta a Bari. https:www.quotidiano.netvideocronacala-frana-in-molise-si-e-fermata-le-immagini-del-sorvolo-del-fronte-qliykr2i L’automobilista è stata costretta a modificare il proprio percorso a causa delle recenti frane che hanno interessato il Molise. E, con la chiusura di alcuni tratti della autostrada A14 – in particolare nella zona di San Salvo, Termoli e Petacciato – la donna si è affidata al navigatore in cerca di soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tradita dal navigatore, un’automobilista si ritrova bloccata da una frana in Molise

Si "risveglia" una frana in Molise. Treni bloccati a Termoli e autostrada bloccataEnormi disagi per i passeggeri diretti al nord Italia lungo la dorsale ferroviaria adriatica .

Si riattiva una frana in Molise: A14 nel caos, traffico paralizzato per 13 km e ferrovia bloccata per mesiCode fino a tredici chilometri in direzione nord, in particolare nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli, e fino a sei chilometri in direzione sud,...

Temi più discussi: Manuela Arcuri, tradita da una cara amica: Continuavo a chiedermi perché. Non ho mai trovato una risposta, un senso. Lo psicologo: È una frattura profonda, che destabilizza e costringe a ridefinire se stessi; Il dolore degli amici per la tragica scomparsa di Roberto: raccolta fondi per aiutare la famiglia; Pam Bondi, dal caso Epstein alla fedeltà tradita: cosa c'è dietro il licenziamento deciso da Trump; Si perde nelle campagne a causa delle deviazioni per le frane: automobilista salvata dalla Protezione Civile.

Tradita dal navigatore, un’automobilista si ritrova bloccata da una frana in MoliseCostretta a deviare per la chiusura dell’A14, la donna si è persa tra le campagne di Isernia. Era partita da Lanciano diretta a Bari. È stata messa in salvo dai vigili del fuoco ... quotidiano.net

'Tradita' dal navigatore, automobilista si smarrisce nelle campagne del Molise(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 APR - 'Tradita' dal navigatore satellitare si è ritrovata su una strada interpoderale nelle campagne di Frosolone, in provincia di Isernia, interrotta a causa di una frana rima ... msn.com

La donna, tradita dal navigatore, si era smarrita lungo una strada interpoderale in territorio di Frosolone, mentre era in viaggio da Lanciano a Bari - facebook.com facebook

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