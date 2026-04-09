Tradimenti e veleni nel palazzo | Manuel sfida la legge per Toño

Nel cuore di un antico palazzo nei pressi di Cordova, si stanno preparando a svelarsi tensioni e accuse che coinvolgono i membri di una famiglia di nobili origini. Tra tradimenti e veleni, si prospetta un giorno di confronti in tribunale e rivelazioni che potrebbero cambiare per sempre il corso degli eventi. La scena è pronta per un episodio intenso che metterà alla prova legami e segreti nascosti da tempo.

Il palazzo dei marchesi di Luján, nei pressi di Cordova, si prepara a un giovedì di scontri emotivi e verità scomode che scuoteranno le fondamenta della famiglia. Domani, alle 19:40 su Rete 4, la narrazione si farà più densa mentre il destino di Manuel si intreccia con le azioni manipolatorie di Lorenzo e Leocadia. Le dinamiche di potere all’interno della dimora nobiliare raggiungono un punto di rottura con l’imminente arresto di Toño, il figlio di Simona. Il Sergente Burdina ha infatti concluso le proprie verifiche, confermando che il giovane ha orchestrato una serie di inganni, poiché non esiste stata alcuna rapina come precedentemente sostenuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tradimenti e veleni nel palazzo: Manuel sfida la legge per Toño La Promessa anticipazioni 25 marzo: Manuel chiede scusa a Toño, Simona dubitaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel scopre che Toño potrebbe aver detto la verità sul furto, ma Simona sospetta che... La Promessa anticipazioni 11 marzo: Toño chiede perdono a Manuel, Leocadia droga EugeniaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Lorenzo e Leocadia drogano Eugenia per farla impazzire.