Tra picchi fashion e cadute di stile i look top e flop della storia del festival di Coachella

Tra musica, arte e moda, il festival di Coachella si svolge ogni anno a metà aprile nel deserto californiano. L’evento attira migliaia di persone da tutto il mondo, diventando anche un palcoscenico per look audaci e talvolta discutibili. Negli anni, alcuni outfit sono passati alla storia come icone di stile, mentre altri hanno suscitato reazioni contrastanti tra pubblico e critici.

C ’è un periodo dell’anno, intorno a metà aprile, in cui il deserto californiano diventa teatro di uno dei più grandi eventi musicali del mondo: il Coachella. Due weekend per un festival dal vivo in cui gli artisti più amati di sempre si esibiscono per un pubblico ampio e variegato, fatto di appassionati di concerti, amanti del divertimento, appassionati di moda e volti più o meno noti. Outfit di aprile 2026: come affrontare con stile il mese più imprevedibile dell’anno X Leggi anche › Benvenuta primavera. Come vestirsi ad aprile 2026, tra layering leggeri e look strategici Il Coachella, in più di due decenni, è stato un appuntamento fisso per le star, che hanno trasformato le distese di sabbia della valle di Indio in una sfilata a cielo aperto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra picchi fashion e cadute di stile, i look top e flop della storia del festival di Coachella Leggi anche: Sanremo 2026, top e flop della prima serata del Festival: cosa è successo Leggi anche: Sanremo 2026: le pagelle della prima serata del festival, top e flop