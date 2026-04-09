Durante il torneo svoltosi a Pordenone, diciotto giovani atleti provenienti dalla Vipo Trento hanno accusato malori dopo aver consumato un pasto nella serata di sabato. I partecipanti hanno richiesto assistenza medica sul posto e alcuni sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. La causa dell'intossicazione alimentare è ancora in fase di verifica, mentre le autorità stanno raccogliendo informazioni sulla provenienza del cibo.

Diciotto giovani atleti della Vipo Trento hanno dovuto affrontare una serie di malori durante il torneo di Pordenone, in seguito a un pasto consumato sabato sera. L’intossicazione alimentare ha colpito la squadra under 15 e parte dello staff tecnico durante il tradizionale trofeo Gallini. Il problema sanitario si è manifestato nella giornata di Pasqua, quando i ragazzi hanno iniziato a soffrire di nausea, vertigini e disturbi intestinali. Tra i venticinque presenti alla cena, che includeva anche genitori e personale tecnico, diciotto hanno risentito dei sintomi. Sembra che la causa del malessere sia legata alla cena servita in un agriturismo nella zona del Maniaghese, dove la formazione trentina ha cenato insieme ad altre tre squadre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torneo a Pordenone: 18 giovani atleti colpiti da intossicazione

Intossicazione alimentare a Pordenone, giovani calciatori di 4 squadre in ospedale dopo il pastoUna decina di ragazzi di meno di 15 anni sono rimasti intossicati dopo un pasto in una struttura ricettiva in provincia di Pordenone.

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