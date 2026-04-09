Torna il Pegasus Literary Awards | al teatro della Regina l’Oscar della letteratura
Sabato 11 aprile alle 20,15 si svolgerà al Teatro della Regina di Cattolica la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica - Pegasus Literary Awards. L’evento si svolge nella sede teatrale e rappresenta l’edizione di quest’anno del riconoscimento, che viene descritto dalla stampa come “l’Oscar della Letteratura Italiana”. La manifestazione prevede la consegna dei premi ai vincitori del premio letterario internazionale.
Sabato, 11 aprile, a Cattolica, alle ore 20,15, presso il Teatro della Regina, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica - Pegasus Literary Awards, definito dalla stampa “l’Oscar della Letteratura Italiana”. Il premio, patrocinato dal Comune di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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