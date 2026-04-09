Torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet

Domenica 12 aprile, Barberino Outlet ospiterà il Fashion Fiesta, un evento dedicato allo shopping con sconti fino al 70% sui negozi aderenti, e alla musica, che accompagnerà l’intera giornata seguendo le tendenze del soft clubbing. L’iniziativa prevede un mix di offerte e intrattenimento, attirando visitatori interessati sia alle promozioni sia all’atmosfera musicale. La giornata inizierà al mattino e proseguirà fino a sera, coinvolgendo il pubblico presente nel centro commerciale.

Domenica 12 aprile a Barberino Outlet va in scena il Fashion Fiesta, incontro perfetto tra lo shopping con sconti irresistibili al -70% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e la musica, che animerà il Centro sin dal mattino secondo le ultime tendenze del soft clubbing.Quattro postazioni DJ, di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Carnevale all'Outlet di BarberinoA Barberino Outlet domenica 15 febbraio arriva un Carnevale da Favola con una spettacolare parata itinerante che vedrà protagonisti Principesse e... Capodanno cinese all'Outlet di BarberinoBarberino Outlet in occasione del Capodanno Cinese ospita danze, musiche e parate scenografiche dedicate all’arrivo dell’Anno del Cavallo di Fuoco. Argomenti più discussi: A Barberino Outlet torna il Fashion Fiesta; Fashion Fiesta a Barberino Outlet: sconti fino al 70% e musica per una domenica diversa; Fashion Fiesta all’Outlet di Barberino il 12 aprile; IL FILO DI PERLE – A tutti i reggitori del mondo. Quelli che dimenticano il Signore sono maledetti e saranno dimenticati da lui (San Francesco d’Assisi). Fashion Fiesta all’Outlet di Barberino il 12 aprile x.com PRONTI PER IL FASHION FIESTA La promo più attesa dell’anno sta arrivando con sconti al -70% sul prezzo outlet. E questi sono solo i primi spoiler Scopri l’anteprima prodotti: www.valmontoneoutlet.com/news/fashion-fiesta-un-giorno-di-grandi- - facebook.com facebook