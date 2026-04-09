Tormenta di chiamate e messaggi la ex compagna 41enne finisce con il braccialetto elettronico

Una donna di 41 anni è stata posta agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, dopo aver molestato ripetutamente l’ex compagna. La vittima ha ricevuto numerose chiamate e messaggi, che hanno causato un grave stato di disagio. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo aver riscontrato comportamenti persecutori e molestie continuate nei confronti della donna. La vicenda si è conclusa con l’applicazione della misura restrittiva.