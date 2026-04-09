Torino in vendita si apre una nuova era | Cairo tratta con i fondi e spunta Fassone

A Torino, si apre una nuova fase per il club di calcio, con il proprietario che ha annunciato di aver avviato trattative per la cessione. Sono stati avviati incontri con investitori stranieri e si parla di possibili sviluppi con un manager noto nel settore. La decisione arriva dopo un periodo di valutazioni da parte dell’attuale proprietà, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui tempi previsti.

Il club granata potrebbe essere vicino a un passaggio storico: Urbano Cairo ha avviato una fase concreta di valutazione per la cessione del Torino FC, aprendo ufficialmente all’ingresso di capitali internazionali.Un’operazione sempre più concretaSecondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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