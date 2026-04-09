A Torino, gli studenti del liceo linguistico Piero Martinetti hanno sperimentato un metodo di insegnamento diverso, che prevede l’alternanza tra visite guidate al patrimonio storico della città e partecipazione a una competizione di dibattiti a livello internazionale. Questa modalità di studio coinvolge i ragazzi in attività pratiche e dialoghi in lingua straniera, creando un ambiente dinamico e interattivo per l’apprendimento.

Gli studenti del liceo linguistico Piero Martinetti di Torino hanno trasformato la didattica in un laboratorio vivente, alternando l’esplorazione del patrimonio storico cittadino alla competizione dialettica internazionale. Attraverso il progetto Guide a Torino e i percorsi di debate, le classi coinvolte hanno messo in pratica competenze linguistiche e argomentative in contesti reali, superando i confini della tradizionale lezione frontale. Linguaggio e territorio: la città come aula all’aperto. Il legame tra studio delle lingue straniere e conoscenza profonda del territorio piemontese si è concretizzato nel progetto Guide a Torino. Gli studenti appartenenti alle classi 2G e 2P hanno assunto il ruolo di custodi della memoria locale, accompagnando i compagni delle prime classi in un percorso di scoperta della capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino diventa un’aula: studenti tra guide turistiche e debate

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