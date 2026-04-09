A partire da oggi, giovedì 9 aprile 2026, si può partecipare alla nuova edizione della City Nature Challenge, una competizione internazionale che invita i cittadini a contribuire alla mappatura della natura in ambito urbano. La manifestazione coinvolge diverse città nel mondo, con l’obiettivo di raccogliere dati sulla biodiversità locale. Chi desidera partecipare può iscriversi per contribuire con foto e osservazioni di piante e animali nelle proprie aree di interesse.

Da oggi, giovedì 9 aprile 2026, è possibile iscriversi alla nuova edizione della City Nature Challenge, la competizione globale che trasforma i cittadini in ricercatori sul campo. L’iniziativa, coordinata dal Museo Regionale di Scienze Naturali, vedrà Torino protagonista tra il 24 e il 27 aprile con una serie di attività dedicate alla mappatura della biodiversità urbana. La sfida internazionale punta a raccogliere dati scientifici sulla flora e la fauna cittadina, mettendo alla prova la capacità di monitoraggio della metropolitana torinese contro centinaia di altre città nel mondo. Il fulcro operativo dell’evento sarà il Parco Colonnetti, dove si concentreranno le escursioni guidate grazie alla sinergia tra la Fondazione di Mirafiori e la Casa nel Parco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino diventa laboratorio: sfida globale per mappare la natura

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