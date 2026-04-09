Top Tre i migliori dischi in uscita | il ritorno di Joe Jackson tra furia e speranza

In questa settimana, tra le uscite musicali più attese, spicca il ritorno di Joe Jackson, artista che torna sulle scene con un album caratterizzato da intense sfumature di furia e speranza. La nostra rubrica dedicata ai dischi in uscita si arricchisce così di un nuovo capitolo, affiancandosi alle sezioni dedicate ai libri e al cinema dei Giovedì. La scena musicale si prepara a nuove scoperte e ascolti che promettono di coinvolgere diversi gusti.

?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un. 🔗 Leggi su Quicomo.it Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: il ritorno di MorrisseySulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare... Argomenti più discussi: Il Top 3 di Salsomaggiore parla russo con Sergei Mokropolov; Tre squadre su quattro in top four alla Gallini Cup; Rusek in porta, Fløe guida l’attacco, c’è Stokic: la Top 11 della diciottesima giornata; È in Umbria uno dei migliori hotel 3 Chiavi al mondo: ecco il castello amato dalla Michelin. Top Tre, i migliori dischi in uscita oggi: Flea ha lasciato il gruppoDopo una carriera lunga quasi cinquant'anni (e ancora in corso) come uno dei bassisti rock più rappresentativi della sua generazione, Flea pubblica il 27 marzo 2026 il suo primo album solista, Honora. milanotoday.it La reggina classificata tra le top tre professioniste emergenti del destination wedding in Italia, protagonista del contest nazionale Let's Planner 2026, con una visione che punta a trasformare la Calabria in una destinazione strutturata per il mercato internazion - facebook.com facebook