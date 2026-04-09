Tomori Milan legame solido e svolta vicina | ad un passo l’accordo per il rinnovo! La situazione

Da calcionews24.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore del Milan e il club stanno per raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto. La trattativa è in fase avanzata e si sta definendo nei dettagli. Il giocatore è legato ai rossoneri da diversi anni e il club intende consolidare questa collaborazione. La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni, rendendo ufficiale il prolungamento dell’accordo.

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