Tir fuori strada sulla Apecchiese strada chiusa per il recupero del mezzo

Un veicolo coinvolto in un incidente sulla SR 257 Apecchiese è uscito di strada e si trova fuori dalla carreggiata. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere il recupero del mezzo. La gestione della viabilità ha emesso un’ordinanza per interrompere il traffico lungo il tratto interessato. Non sono stati segnalati altri mezzi coinvolti o feriti. La riapertura avverrà una volta completate le operazioni di rimozione.

Il Servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia ha disposto, con ordinanza, l’interruzione temporanea del traffico lungo la SR 257 Apecchiese, per consentire la rimozione di un veicolo coinvolto in un incidente stradale.Il provvedimento è in vigore nella giornata di venerdì 10 aprile. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Pilastrello, strada chiusa per consentire il recupero di un mezzo pesanteIl Servizio Viabilità della Provincia di Parma informa che la strada provinciale n. Leggi anche: Incidente sull'Apecchiese, perde il controllo del camion e finisce fuori strada Temi più discussi: Camion di Hera si ribalta e finisce fuori strada a Prignano; Perde il controllo del Tir e finisce fuori strada a Sesto al Reghena: illeso; Incidente contro un tir e l'auto vola fuori strada: il conducente è riuscito ad uscire da solo dal veicolo; Camion incastrato su strada sterrata: autista guidato fuori strada dal GPS. Tir precipita dal viadotto Milocca sull'A19: autista ferito e carreggiata chiusa verso PalermoIncidente stradale lungo l’ autostrada A19, nei pressi di Assoro (Enna), dove, per cause ancora da accertare, un mezzo pesante è uscito fuori strada, precipitando dal viadotto Milocca. Nell’impatto l’ ... lasicilia.it Incidente sulla A19, autostrada chiusa temporaneamente in direzione EnnaUn tir per il trasporto dell'acqua è volato da un cavalcavia nei pressi di Mulinello. Autista ferito trasportato in elisoccorso ... rainews.it Tir gan Teanga, tir gan anam, Un paese senza lingua è un paese senza anima. Questo murale, fotografato appena fuori il paese Cushendall, ritrae Fionn Mac Cumhaill, eroe mitologico del ciclo feniano i cui guerrieri erano proprio i Fianna dai quali poi derivò i - facebook.com facebook Colombia, pochi secondi per salvarsi: camion fuori controllo distrugge un casello autostradale. Il video x.com