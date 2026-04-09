The Traumfabrik Interzone Event
Sabato 11 aprile 2026, la galleria Interzone a Roma ospiterà una mostra dedicata alle opere realizzate durante l’esperienza TRAUMFABRIK di Bologna. L’evento presenterà lavori originali e altri prodotti nel corso di questa celebre esperienza, che si svolse in un locale occupato di via Clavature. L’esposizione mira a ripercorrere questa manifestazione considerata tra le più creative e provocatorie del XX secolo.
The TRAUMFABRIK Interzone EVENT«l’esperienza più creativa e oscena del Novecento»Sabato 11 aprile 2026, Interzone Galleria allestirà nei suoi spazi di Roma, una mostra delle opere originali e non solo prodotte durante la celebre esperienza TRAUMFABRIK di via Clavature a Bologna, spazio occupato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Piazza Garibaldi. Winter Event show e musicaA meno di una settimana dall’arrivo sul palco di piazza Garibaldi della fiamma olimpica portata dal tedoforo d’eccezione “Mister Sette Olimpiadi“...