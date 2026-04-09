I primi 3 episodi - di 10 che compongono la prima stagione - sono stati un gradito benvenuto per gli spettatori che da ieri si sono approcciati alla nuova serie Hulu The Testaments, che in Italia è possibile vedere in streaming su Disney+. C’era grande attesa per il nuovo telefilm tratto da un romanzo distopico di Margaret Atwood, e un cameo presente alla fine della prima puntata ha eccitato gli animi dei fan. I due romanzi e la serie. The Testaments è il sequel di The Handmaid’s Tale: entrambe le serie sono tratte da due romanzi di Atwood, pubblicati rispettivamente nel 2019 e nel 1985: quando è uscita in streaming The Handmaid’s Tale, l’autrice ha voluto dare un seguito molto meno asciutto e molto più spaventoso rispetto alla sua precedente opera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - The Testaments: il cameo che nessuno si aspettava nella première

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1998 — Hulk Hogan — The Ultimate Weapon — No fear. No rules. No equal.

Temi più discussi: Elisabeth Moss a sorpresa in The Testaments: il ritorno di June Osbourne spiegato; ‘The Testaments’, Elisabeth Moss a sorpresa nel sequel di ‘The Handmaid’s Tale’; Supergirl: il nuovo teaser anticipa il trailer e mostra il Superman di David Corenswet; The Testaments: il ritorno a sorpresa di June cambia tutto nello spin-off di The Handmaid’s Tale.

The Testaments: il ritorno a sorpresa di June cambia tutto nello spin-off di The Handmaid’s TaleScopri perché il ritorno del personaggio di June in The Testaments cambia tutto nello spin-off di The Handmaid's Tale. cinefilos.it

The Testaments, il sequel di The Handmaid's Tale è l'angosciante racconto di come nascono le ribelli adolescenti di GileadLa serie su Disney+, si concentra sulle generazioni più giovani delle donne che sfidano il regime fondato sul patriarcato dei racconti di Margaret Atwood, descrivendo un futuro che oggi appare vicino ... wired.it

«Il legame tra Agnes e Daisy diventa il cuore di questa stagione, un’alleanza che potrebbe cambiare tutto, anche le regole di Gilead. » The Testaments, la nuova serie che amplia l’universo di The Handmaid’s Tale, è finalmente arrivata: puoi trovarla su Disney - facebook.com facebook

The Testaments: a Milano uno stunt per celebrare il lancio x.com