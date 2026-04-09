The Testaments | il cameo che nessuno si aspettava nella première

Da ilgiornale.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi 3 episodi - di 10 che compongono la prima stagione - sono stati un gradito benvenuto per gli spettatori che da ieri si sono approcciati alla nuova serie Hulu The Testaments, che in Italia è possibile vedere in streaming su Disney+. C’era grande attesa per il nuovo telefilm tratto da un romanzo distopico di Margaret Atwood, e un cameo presente alla fine della prima puntata ha eccitato gli animi dei fan. I due romanzi e la serie. The Testaments è il sequel di The Handmaid’s Tale: entrambe le serie sono tratte da due romanzi di Atwood, pubblicati rispettivamente nel 2019 e nel 1985: quando è uscita in streaming The Handmaid’s Tale, l’autrice ha voluto dare un seguito molto meno asciutto e molto più spaventoso rispetto alla sua precedente opera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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