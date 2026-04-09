The Ferrareser via alle mostre personali Inizia quella di Chiara Sgarbi | date e orari

Con l’arrivo della primavera, la galleria riprende a proporre esposizioni personali dopo il periodo invernale dedicato alla mostra di illustrazioni annuali. La prima in programma è quella dedicata a un’artista, con date e orari già comunicati. La mostra segue il successo riscosso dalla precedente esposizione, che aveva attirato un pubblico numeroso e interessato. La serie di eventi continuerà con altre esposizioni speciali previste nei prossimi mesi.

Dopo il lungo inverno dove la mostra di illustrazioni annuali di ‘The Ferrareser’ è rimasta esposta in galleria con un successo di pubblico, la primavera inizia con la prima di alcune mostre personali ed eventi speciali.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl piccolo spazio cambia infatti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Quando inizia il Festival di Sanremo 2026: date e orariQuando inizia il Festival di Sanremo 2026, che anche quest’anno sarà condotto da Carlo Conti, in onda su Rai 1? L’evento musicale più atteso... Le diverse tipologie di prestiti personali e come scegliere quella più adatta alle proprie esigenzeChi oggi valuta un finanziamento si trova davanti a un ventaglio di opzioni più ampio che mai, con condizioni contrattuali, tassi e modalità di... Argomenti più discussi: The Ferrareser, via alle mostre personali. Inizia quella di Chiara Sgarbi: date e orari; Ricordo Di Paolo Zappaterra Fotografo Ferrarese; L'Ellìade - Vita epica di un batterista, tre incontri di presentazione dell'autobiografia del batterista ferrarese Ellade Bandini; Ricerche nel Ferrarese per un giovane sub disperso in mare.