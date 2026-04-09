La quinta stagione di The Boys è arrivata su Prime Video, attirando l’attenzione dei fan e degli appassionati di serie televisive. La nuova tranche di episodi include un crossover inaspettato e diversi riferimenti a Reacher, con alcuni dettagli nascosti noti come Easter Egg. La serie continua a esplorare temi legati ai supereroi e alla società, mantenendo alta l’attenzione grazie a colpi di scena e collegamenti tra vari elementi narrativi.

La quinta stagione di The Boys è finalmente iniziata su Prime Video, confermandosi come uno dei prodotti di punta del panorama televisivo attuale. Fin dai primi minuti della première, la serie non solo alza la posta in gioco nella guerra contro Homelander, ma si diverte a giocare con lo spettatore attraverso citazioni colte e riferimenti meta-narrativi. Il più eclatante? La conferma che Jack Reacher esiste nell’universo narrativo dei “Ragazzi”. Reacher è “canon” in The Boys: ecco come appare nella première. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Nel primo episodio, intitolato “Quindici pollici di pura dinamite”, Butcher e Starlight devono organizzare un’evasione per salvare Hughie, Frenchie e Mother’s Milk dai campi di prigionia di Homelander. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Boys 5: Il crossover inaspettato – Il riferimento a Reacher e tutti gli Easter Egg [SPOILER]

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È arrivato il momento: l’ultima stagione di The Boys debutta oggi su Prime Video. Noi abbiamo visto in anteprima i primi episodi, per avere un assaggio dello scontro finale tra Patriota e i ragazzi di Billy Butcher. Come raccontiamo nella nostra recensione, - facebook.com facebook

I primi due episodi della quinta e ultima stagione di The Boys sono ufficialmente disponibili su Prime Video. x.com