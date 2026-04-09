Prima dell'accordo tra Disney e Sony che ha portato l'Arrampicamuri nel Marvel Cinematic Universe, i piani per il franchise di Spider-Man erano molto diversi rispetto a quelli attuali. In passato, Sony aveva valutato di sviluppare ulteriori film con Andrew Garfield, incluso un terzo e un quarto capitolo della serie, ma questi progetti sono stati cancellati. Le intenzioni di Sony riguardavano anche spin-off e altre iniziative legate al personaggio, che però non sono mai state realizzate.

Prima che lo storico accordo tra Disney e Sony spalancasse le porte del Marvel Cinematic Universe (MCU) all’Arrampicamuri, i piani per il franchise di Spider-Man erano diametralmente opposti a quelli che conosciamo oggi. L’idea di Sony Pictures era quella di costruire un vero e proprio universo cinematografico condiviso partendo dalle fondamenta gettate dal reboot del 2012. Ma quando The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro arrivò in sala, i risultati sotto le aspettative fecero collassare un’intera roadmap di pellicole già in pre-produzione, tra cui l’atteso spin-off sui Sinistri Sei di Drew Goddard. Oggi, a mente fredda e con la consapevolezza della redenzione avvenuta in Spider-Man: No Way Home, spuntano nuovi inquietanti (e affascinanti) dettagli su cosa avremmo visto nei sequel diretti di quell’universo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Amazing Spider-Man 3 e 4: I folli piani cancellati di Sony e il futuro di Andrew Garfield

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