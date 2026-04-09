TFA XI Ciclo 2026 | scopri il metodo EdiSES nel Webinar di presentazione

Il TFA XI Ciclo 2026 si avvicina e molti aspiranti docenti di sostegno si preparano a partecipare. E' stato annunciato un webinar di presentazione del metodo EdiSES, pensato per aiutare i candidati a conoscere meglio le modalità di preparazione e le tappe del percorso. L’evento si rivolge a chi desidera affrontare con maggiore consapevolezza questa fase di selezione.

Il TFA XI Ciclo è vicino e, per molti aspiranti docenti di sostegno, rappresenta il momento giusto per centrare il proprio obiettivo di carriera. L’accesso ai corsi di specializzazione universitari per il sostegno didattico richiede una preparazione solida, organizzata e mirata su tutti gli argomenti chiave delle prove. Come impostare un percorso di studio efficace. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l'insegnamento... Abilitazione, TFA sostegno e secondo ciclo Indire: compatibilità delle iscrizioni nel 2026. Pillole di Question TimeNel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata... Si parla di: TFA sostegno INDIRE/Università, al via le lezioni: chi termina entro il 30 giugno scioglie la riserva. Tutte le indicazioni [LO SPECIALE]. TFA sostegno XI ciclo: quando viene pubblicato il bando, quali sono i requisiti di accesso e chi non svolge la preselettivaTFA sostegno XI ciclo: atteso il decreto che bandirà i nuovi posti per i percorsi di specializzazione per le attività didattiche su sostegno. orizzontescuola.it TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l’insegnamento per il sostegno: il TFA sostegno ordinario XI ... orizzontescuola.it