Terribile impatto tra un auto e un bus di linea | due morti e un ferito in Basilicata

Nel primo pomeriggio si è verificato un grave incidente sulla strada statale 655 in Basilicata, nel territorio di Genzano di Lucania. Un'auto e un autobus di linea sono entrati in collisione, causando la morte di due persone e il ferimento di un’altra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Due persone sono morte in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale 655 in territorio di Genzano di Lucania (Potenza). L’impatto è avvenuto tra una Punto Evo e un autobus di linea. A perdere la vita le due persone che erano a bordo dell’auto. Ferito in maniera lieve l’autista dell’autobus. Sul posto i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso con. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terribile impatto tra un auto e un bus di linea: due morti e un ferito in Basilicata Leggi anche: Schianto tra due auto e un bus, terribile incidente: morti due ragazzi Leggi anche: Schianto tra due auto e un bus, terribile incidente: morti due giovani fidanzati Temi più discussi: Tragedia della strada: terribile scontro tra una moto e un furgone. Morto un centauro di 48 anni; Tragico schianto in moto. Marito e moglie muoiono nello scontro con un’auto. Grave anche il conducente; Chiara Tenore, morta a 22 anni in un incidente: Bastava uno stop per salvare una vita; Tragica vacanza in Liguria, schianto con la moto contro un'auto: morti coniugi trevigiani. Terribile impatto tra un auto e un bus di linea: due morti e un ferito in BasilicataDue persone sono morte in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale 655 in territorio di Genzano di Lucania (Potenza). gazzettadelsud.it Terribile incidente tra tre auto e una moto sulla statale: morto un giovane centauro. Traffico bloccato: strada chiusaPIAN DI VEDOIA. Un terribile incidente che ha coinvolto tre auto e una moto. A perdere la vita un centauro. Il dramma è avvenuto poco prima delle 14 di oggi, giovedì 9 aprile, lungo la strada statale ... ildolomiti.it +++TERRIBILE IMPATTO STRADALE AUTO-MOTO IN PIENA CITTA' A BRINDISI ALL'INCROCIO TRA VIA SICILIA E VIA TOSCANA. FERITO IL MOTOCICLISTA+++ Un incidente stradale si è verificato intorno alle 11 della mattinata di oggi, giovedì 9 aprile 202 - facebook.com facebook