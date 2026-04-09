All’Isola del Giglio, un terremoto politico ha portato alle dimissioni del sindaco e del vice sindaco. Entrambi hanno annunciato di aver lasciato le rispettive cariche, mentre alcune fonti parlano di comportamenti ostruzionistici nei vertici degli uffici comunali. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, lasciando il futuro amministrativo dell’isola incerto.

Isola del Giglio (Grosseto), 9 aprile 2026 – Terremoto politico all’ Isola del Giglio: il sindaco Armando Schiaffino e il vicesindaco Guido Cossu si sono dimessi. Le ragioni delle dimissioni. I due, che oltre alle principali cariche di governo dell’isola detenevano le deleghe a sanità, infrastrutture, lavori pubblici, urbanistica, protezione civile e trasporti (Schiaffino) e a bilancio, demanio, personale, portualità, scuola, formazione e lavoro (Cossu), motivano la decisione con la “impossibilità, a oltre 20 mesi dalle elezioni, di concretizzare una necessaria riorganizzazione razionale e funzionale di alcuni uffici, nel rispetto di un consolidato principio legislativo che tale potere compete agli organi di governo e non ai funzionari”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terremoto politico all’Isola del Giglio, sindaco e vice si dimettono. “Negli uffici c’è chi ha fatto ostruzionismo”

Terremoto politico a Pertosa: si è dimesso il vice sindacoIl vice sindaco di Pertosa, Antonio Lamattina ha rassegnato le dimissioni dal ruolo e anche dlla carica di consigliere, uscendo dall'assemblea.

Terremoto politico a Valva: il sindaco Vuocolo si dimette"Ritenendo che non sussistano più i presupposti per portare avanti il mandato conferito dai Cittadini Valvesi, nel migliore interesse degli stessi,...