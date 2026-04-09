Terra Quantum AG to go public in $3.25 billion SPAC deal

Terra Quantum AG ha annunciato l’intenzione di quotarsi in borsa attraverso una fusione con una società di SPAC valutata circa 3,25 miliardi di dollari. La transazione mira a favorire la crescita nel settore delle tecnologie quantistiche e a rafforzare la presenza sui mercati internazionali. La società ha dichiarato che i fondi raccolti saranno utilizzati per sviluppare ulteriormente le proprie attività e ampliare la propria rete commerciale.

ST. GALLEN, Switzerland and INCLINE VILLAGE, Nev., April 9, 2026 PRNewswire — Terra Quantum AG (“Terra Quantum”), a leading quantum technology company, and Mountain Lake Acquisition Corp. II (“MLAC II”) (Nasdaq: MLAA), a special purpose acquisition company, today announced that they have signed a non-binding letter of intent (“LOI”) to enter into a business combination that values Terra Quantum at $3.25 billion. “This milestone marks a significant step forward in Terra Quantum’s mission to deliver practical quantum solutions on a global scale today,” said Markus Pflitsch, Chairman & Chief Executive Officer of Terra Quantum AG. “Partnering with MLAC II would enable us to accelerate innovation, deepen customer engagement, and expand our global footprint. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Terra Quantum AG to go public in $3.25 billion SPAC deal EU and Mercosur sign trade deal after 25 years of negotiationsASUNCION, Jan 17 (Reuters) - Top officials from the EU and the South American bloc Mercosur signed a free trade agreement on Saturday in Paraguay,... Leggi anche: Irish Public House, viaggio nella danza irlandese Terra Quantum AG to go public in $3.25 billion SPAC dealRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it Dopo aver rivelato la vulnerabilità della ‘crittografia post-quantistica’, Terra Quantum rende inattaccabili le comunicazioni trasmesse elettronicamenteTerra Quantum AG, una delle principali aziende pionieristiche nella tecnologia quantistica in Europa, ha annunciato oggi i dettagli di una ricerca che sconvolge l'attuale comprensione di ciò che ... informazione.it