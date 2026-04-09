Terra Livre grido indigeno contro i re delle miniere

Nel mese di aprile, i popoli originari del Brasile hanno organizzato una manifestazione chiamata Terra Livre per protestare contro le attività dei minatori e le conseguenze delle loro azioni sui territori indigeni. La protesta ha coinvolto rappresentanti delle comunità autoctone, che hanno espresso il loro dissenso attraverso cortei e interventi pubblici. La mobilitazione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra le popolazioni indigene e le imprese minerarie che operano nelle loro terre.

«Abril Indígena» Inizia nel paese un mese di lotte, dall’Acampamento Terra Livre (Atl) che lo apre fino almeno alla Giornata dei popoli indigeni del 19 aprile che ne costituisce il culmine «Abril Indígena» Inizia nel paese un mese di lotte, dall’Acampamento Terra Livre (Atl) che lo apre fino almeno alla Giornata dei popoli indigeni del 19 aprile che ne costituisce il culmine Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Terra Livre, grido indigeno contro i re delle miniere Porta a Terra | Macerie e rifiuti di ogni tipo abbandonati in strada, il grido d'allarme: "Vergognoso"Negli scatti inviati da un lettore si vede immondizia di ogni genere abbandonata nell'area a poche decine di metri dal Modigliani Forum Sedie rotte e... Dalla scoperta delle miniere all’arte dei borghi affrescati: un progetto dedicato alla ciclovia della ValsassinaNasce Natlink, associazione di promozione sociale per valorizzare il territorio lecchese.