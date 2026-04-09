Terni vacanze di Pasqua da ‘record’ per Carsulae e Cascata delle Marmore | Formidabili attrattori turistici

Durante le vacanze di Pasqua nel territorio di Terni si è registrato un aumento considerevole di visitatori rispetto all’anno precedente. Le attrazioni principali hanno registrato numeri record di ingresso, con un afflusso più elevato rispetto alle precedenti festività. In particolare, i siti storici e naturali hanno attirato un numero di persone superiore alla media degli ultimi anni, confermando il loro ruolo come mete preferite per il periodo pasquale.

Un incremento significativo di accessi rispetto allo scorso anno, ha caratterizzato le vacanze di Pasqua nel territorio ternano. La Cascata delle Marmore e l’area archeologica di Carsulae si sono confermate tra le mete più gettonate, mentre la festa del Bolla Bar, al parco dei Campacci, ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Buona Pasqua, da me e Raoul x.com