Ternana il bivio di aprile | penalizzazione iscrizione o ripartenza dai dilettanti

A Ternana, tra il 13 e il 16 aprile, si decideranno le sorti della squadra, che si trova di fronte a tre possibili scenari: una penalizzazione, l’iscrizione al campionato o una ripartenza dai dilettanti. La società di via della Bardesca si prepara a un momento cruciale che potrebbe influenzare il proprio futuro e la partecipazione alle competizioni ufficiali. Le decisioni verranno prese in un arco di pochi giorni e avranno ripercussioni sul percorso della squadra.

Tre distinte ipotesi sul tavolo per il futuro della Ternana. La società di via della Bardesca è attesa ad un doppio bivio, post derby, individuabile tra il 13 e 16 aprile. In pochi giorni, molto probabilmente, si conoscerà il destino della squadra di calcio e soprattutto di tutti i dipendenti e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Ternana, nessuno sconto. Penalizzazione confermataLa classifica non cambia, ma in sede di giudizio la Ternana potrebbe non mollare. Temi più discussi: Ternana, il bivio di aprile: penalizzazione, iscrizione o ripartenza dai dilettanti; Calcio serie C, il derby di domenica: Ternana al bivio, Perugia in cerca di salvezza; Stadio-Clinica e Ternana, salta l'incontro di martedì in Comune e Bandecchi riparte all'attacco di proprietà e Regione; Calcio serie C, Tedesco studia il Grifo anti Ternana. Calcio serie C, il derby di domenica: Ternana al bivio, Perugia in cerca di salvezzaSulla Ternana incombe lo spettro dell'esclusione e dunque la classifica potrebbe essere riscritta. L'ipotesi attualmente appare remota, ma una vittoria del Perugia potrebbe non servire a nulla ... perugiatoday.it Ternana, conto alla rovescia: Bandecchi attacca Linea dei Rizzo? Porta al fallimentoA pochi giorni dall’assemblea dei soci, emergono scenari preoccupanti: il Comune prende atto del possibile disimpegno e del rischio fallimento ... ternananews.it Verso il Derby con la Ternana, il punto sulle scelte e dubbi del mister Tedesco. Il link della notizia nel primo commento - facebook.com facebook Ternana Calcio: il progetto dello stadio - clinica diventa un caso politico x.com