La squadra di calcio della Ternana attraversa un momento difficile, con lo stadio senza illuminazione e segnali di possibile abbandono societario. Nel frattempo, la Samb ha annunciato che riprenderà gli allenamenti giovedì in vista della partita casalinga contro il Pontedera, prevista per sabato alle 20:30 al campo Riviera delle Palme.

La Samb darà via agli allenamenti giovedì, preparando la sfida casalinga contro il Pontedera prevista per sabato 18 aprile alle ore 20:30 al campo Riviera delle Palme. Tuttavia, l’intero equilibrio del giramento si sposta ora su Terni, dove tra il 13 e il 16 aprile si deciderà la sopravvivenza della Ternana a causa di una gravissima crisi finanziaria. Il distacco della corrente elettrica allo stadio Liberati, causato da un debito di 70 mila euro, rappresenta il segnale più tangibile del collasso economico che sta colpendo le Fere. La situazione è l’esito di un percorso iniziato con il fallimento della scalata in Serie B da parte dei fratelli D’Alessandro, dopo la sconfitta nella finalissima play off contro il Pescara alla fine della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ternana al collasso: buio allo stadio e rischio abbandono societario

Abbandonò i figli allo stadio a Bologna: papà condannato a 6 anni e 6 mesiBologna, 18 marzo 2026 – Condannato per maltrattamenti e violenza sessuale a una pena complessiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione il 42enne pugliese...

Ternana-Torres, segui la DIRETTA del match allo stadio Libero LiberatiUna stagione per cambiare diametralmente obiettivi e prospettive per Ternana-Torres.