A Teramo, il Guado di Carapollo è stato riaperto nel pomeriggio di oggi, dopo che i lavori di bonifica hanno rimosso i detriti accumulatisi nel corso del Tordino. La riapertura del passaggio fluviale consente di ripristinare il transito nella zona, che era stato temporaneamente chiuso a causa dell’accumulo di materiali. Le operazioni di pulizia sono state completate questa mattina, permettendo il ripristino della viabilità nel pomeriggio.

Il passaggio fluviale noto come Guado di Carapollo è tornato operativo nel pomeriggio di oggi a Teramo, dopo che i lavori di bonifica hanno permesso di liberare l’area dai detriti accumulati. L’intervento è stato necessario per ripristinare la viabilità in un punto cruciale per la logistica urbana, precedentemente interrotta a causa delle condizioni meteo estreme che avevano colpito la zona lo scorso 31 marzo. L’impatto della piena del Tordino sulla viabilità locale. La chiusura dell’attraversamento era stata imposta lo scorso 31 marzo, quando l’allerta rossa per il maltempo aveva messo in sicurezza l’intero territorio comunale. In quel periodo, la forza del fiume Tordino aveva trascinato con sé una massa notevole di rami e materiali vari, depositandoli lungo gli argini e ostruendo il passaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, riaperto il Guado di Carapollo: via i detriti del Tordino

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