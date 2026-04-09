Tennis | Montecarlo; Sinner supera Machac e accede ai quarti

Nel torneo di Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto il match contro Tomas Machac in tre set con i punteggi di 6-1, 6-7 e 6-3, avanzando così ai quarti di finale. Durante l'incontro, il tennista ha accusato un problema alla schiena, ma è riuscito a portare a termine il match. La partita si è giocata sul campo del Master 1000 e ha visto Sinner superare il suo avversario ceco.