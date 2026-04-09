Tennis | Montecarlo; Sinner supera Machac e accede ai quarti
Nel torneo di Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto il match contro Tomas Machac in tre set con i punteggi di 6-1, 6-7 e 6-3, avanzando così ai quarti di finale. Durante l'incontro, il tennista ha accusato un problema alla schiena, ma è riuscito a portare a termine il match. La partita si è giocata sul campo del Master 1000 e ha visto Sinner superare il suo avversario ceco.
Continua la corsa di Jannik Sinner nel Master 1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo, frenato durante il match da un problema alla schiena, supera in tre set col punteggio di 6-1 6-7 6-3 il ceco Tomas Machac, n. 53 della classifica mondiale, e accede ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Sinner oltre i disturbi fisici, battuto Machac in tre set. È ai quarti di Montecarlo. Una giornata di positivaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net
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