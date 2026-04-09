Teatro di San Carlo sold out e lunghi applausi per la prima de La bohème

Ieri sera il Teatro di San Carlo di Napoli ha registrato il tutto esaurito per la prima rappresentazione di “La bohème”. La serata ha visto applausi prolungati e entusiasmo tra il pubblico presente, che ha seguito con attenzione l’opera lirica. L’evento ha attirato molti spettatori, contribuendo a un’affluenza piena e a una serata di grande partecipazione culturale.

Teatro di San Carlo tutto esaurito e lunghi applausi per la prima de “La bohème”, ieri sera al Lirico di Napoli. Particolarmente apprezzata la direzione musicale di Michele Gamba, al debutto al Massimo partenopeo.Accoglienza calorosa per Pretty Yende, per la prima volta interprete del ruolo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it La Boheme di Puccini al Teatro San Carlo dall’8 al 14 aprile 2026130 anni de La bohème: l’opera di Giacomo Puccini torna al Teatro di San Carlo, diretta per la prima volta da Michele Gamba, con la regia di Bárbara... Lirica, 130 anni della Bohème: l’opera di Puccini torna al Teatro San Carlo È ”La bohème” il prossimo titolo della Stagione d’Opera 2025/2026 al Teatro di San Carlo: il capolavoro di Giacomo Puccini, nel 130esimo anno dalla... Temi più discussi: Napoli, Teatro di San Carlo: Lucia di Lammermoor; Napoli, La bohème al San Carlo dall'8 aprile; Aigul Akhmetshina al teatro San Carlo, 200 biglietti ad un prezzo speciale; Al teatro San Carlo di Napoli torna La Bohème, 130 anni dell'opera di Puccini. Teatro di San Carlo, sold out e lunghi applausi per la prima de La bohèmeTeatro di San Carlo tutto esaurito e lunghi applausi per la prima de La bohème, appena conclusa al Lirico di Napoli. Particolarmente apprezzata la direzione ... napolivillage.com La Boheme di Puccini al Teatro San Carlo dall’8 al 14 aprile 2026Nelle repliche del 9, 11 e 14 aprile, Elsa Dresig e René Barbera saranno Mimì e Rodolfo. La Musetta di Maria Knihnytska, già Allieva dell’Accademia di Canto ... 2anews.it Teatro di San Carlo, sold out e lunghi applausi per la prima de La bohème Napoli. Teatro di San Carlo tutto esaurito e lunghi applausi per la prima de “La bohème”, appena conclusa al Lirico di Napoli. Particolarmente apprezzata la direzione musicale di Mich - facebook.com facebook #marzo al Teatro di San Carlo di #napoli: opera, recital pianistici e concerti sinfonici x.com