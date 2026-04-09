Taranto | il MArTA conquista 2.300 visitatori tra fede e arte

Durante la settimana pasquale, il Museo archeologico nazionale di Taranto ha accolto circa 2.300 visitatori. L’affluenza ha rappresentato un dato significativo per l’istituzione, che ha visto un incremento rispetto ai periodi precedenti. La presenza di pubblico ha spaziato tra appassionati di arte e persone interessate alla fede, contribuendo a un’affluenza complessiva molto positiva.

Il Museo archeologico nazionale di Taranto ha registrato un afflusso di circa 2.300 visitatori durante la recente settimana pasquale, segnando un bilancio estremamente positivo per l’istituzione. Il momento di massima partecipazione si è verificato domenica 5 aprile, con circa 600 ingressi documentati in un’unica giornata. La crescita dei flussi è stata costante anche nelle fasi intermedie delle celebrazioni: tra il giovedì e il venerdì santo si sono contati circa 400 visitatori, mentre nel giorno di Pasquetta le presenze sono state di oltre 300 persone. L’intreccio tra devozione religiosa e valorizzazione del patrimonio. Il successo dell’esposizione museale non è casuale, ma deriva da una sinergia strategica tra le tradizioni locali e l’offerta culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto: il MArTA conquista 2.300 visitatori tra fede e arte MArTA, oltre 2.300 visitatori nella settimana di PasquaTarantini Time QuotidianoBilancio positivo per il Museo archeologico nazionale di Taranto durante la settimana di Pasqua, con circa 2. Leggi anche: Udine conquista la Pasquetta: 1.500 visitatori tra arte e musei Taranto re del noir: la saga del Capitano Mariani conquista il premio PordeNoir alla miglior serie italianaGiovanni Taranto premiato a Pordenone per la miglior serie noir: successo per La chianca, tra cronaca, criminalità e impegno civile. ilgazzettinovesuviano.com L’Atleta di Taranto rivive grazie all’arte: Sal Velluto dona al MArTA l’illustrazione che celebra l'eroe del 480 a.C. L'intervista all'artistaIl fumettista tarantino di fama internazionale omaggia la città con un’opera che restituisce vita e gloria al celebre atleta sepolto in via Genova. La direttrice Falzone annuncia nuove ricerche ... lagazzettadelmezzogiorno.it