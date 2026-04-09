A Taranto, un elettrocardiografo è stato donato al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Santissima Annunziata” grazie a una raccolta fondi organizzata dal 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle. La donazione fa parte di un'iniziativa promossa dal reparto di emergenza del 36° Stormo, con l’obiettivo di migliorare le attrezzature disponibili per i pazienti più giovani. La consegna si è svolta recentemente presso l’ospedale locale.

Tarantini Time Quotidiano Un elettrocardiografo destinato al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto è stato donato grazie alla raccolta fondi promossa dal 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle. L’iniziativa, realizzata durante le festività natalizie e culminata con il mercatino solidale dell’8 e 9 dicembre 2025, ha coinvolto personale militare, attività commerciali, associazioni e cittadini. Le risorse raccolte hanno permesso l’acquisto di un ECG GE MAC 5 per la struttura sanitaria tarantina, oltre ad altre attrezzature destinate a diverse realtà pugliesi: un sistema AccuVein per l’ospedale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, donazioni all’Oncoematologia pediatrica grazie al 36° Stormo

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