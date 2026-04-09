Il progetto “Taranto Circolare – Taranto CirTech” è stato premiato nell’ambito del Premio Buone Pratiche ICESP, promosso da ENEA. Il riconoscimento nazionale è stato assegnato a Taranto, confermando la città come un esempio di innovazione e sostenibilità. La premiazione si inserisce nel quadro delle iniziative che valorizzano progetti di economia circolare e pratiche innovative nel settore ambientale.

Tarantini Time Quotidiano Taranto si conferma laboratorio di innovazione e sostenibilità con il progetto “Taranto Circolare – Taranto CirTech”, premiato nell’ambito del Premio Buone Pratiche ICESP, promosso da ENEA. Il riconoscimento, assegnato nella categoria “Rigenerazione territoriale, natura e sistemi locali”, valorizza un percorso orientato alla transizione verso l’economia circolare e alla rigenerazione del territorio. Ideato da TONDO APS, il progetto combina analisi strategica e azioni operative, con l’obiettivo di trasformare rifiuti e criticità ambientali in opportunità di sviluppo economico e sociale. Elemento centrale è Taranto CirTech, programma di venture building che ha portato alla selezione di startup impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative applicate a settori come edilizia e gestione delle risorse idriche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto Circolare premiato da ICESP, riconoscimento nazionale per l’innovazione

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’: Un convegno a Taranto mette al centro scuola e sostenibilità. All’Istituto Tecnico “Principessa Maria Pia” di Taranto si terrà il convegno “Tutela dell’ambiente: facciamo la differenza”, pro - facebook.com facebook