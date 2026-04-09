Tangenti e appalti alla Regione dissequestrati i 90 mila euro trovati in casa a Iacolino

Il tribunale del Riesame di Palermo ha ordinato il dissequestro di 90 mila euro trovati in casa di un ex eurodeputato e manager della sanità regionale, coinvolto in un’indagine su appalti pubblici e tangenti. L’indagato è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, in relazione a un presunto sistema di mazzette legato a lavori pubblici nella regione. La somma era stata sequestrata durante le indagini.

Il tribunale del Riesame di Palermo ha disposto il dissequestro dei 90 mila euro trovati in casa del manager della sanità regionale ed ex eurodeputato Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di mazzette. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Appalti e tangenti alla Regione: dissequestrati i 90 mila euro trovati in casa a IacolinoIl tribunale del Riesame di Palermo ha disposto il dissequestro dei 90 mila euro trovati in casa del manager della sanità regionale ed ex... Mafia e tangenti: dissequestrati i 90 mila euro trovati in casa a IacolinoIl tribunale del Riesame di Palermo ha disposto il dissequestro dei 90 mila euro trovati in casa del manager della sanità regionale ed ex... Temi più discussi: Tangenti e appalti alla Regione, Carmelo Vetro e Giancarlo Teresi restano in carcere; Tangenti e appalti alla Regione, il Riesame annulla sequestro di 10 mila euro; Russia. Tangenti e appalti truccati: l’ex governatore di Kursk ammette le proprie colpe; Corruzione negli appalti pubblici, perquisizioni anche negli uffici della provincia e del comune di Crotone: 20 indagati. Appalti e tangenti, colpito il cartello delle pulizie: confisca da oltre 6 milioni a imprenditoreL’indagine Inter Nos - L’operazione rappresenta un ulteriore sviluppo delle risultanze investigative emerse nell’inchiesta Inter Nos, condotta nel 2021 dal ... pupia.tv Carmelo Vetro, il doppio volto del potere. La mafia, il boss e la rete massonica in Sicilia - 1Il boss di Favara, prima di muoversi, cerca conferme. Chiede informazioni a un fratello massone di Canicattì, un architetto. Quest’ultimo si attiva subito, contattando una figura femminile con un ... tp24.it Tangenti alla Provincia di Crotone, Manica: non avevo potere sui lavori https://gazzettadelsud.it/p=2194457 - facebook.com facebook Russia. Tangenti e appalti truccati: l’ex governatore di Kursk ammette le proprie colpe x.com