Svolta elettorale | il Campo Largo sorpassa il Centrodestra

Nelle ultime ore si è assistito a un cambiamento nelle dinamiche politiche italiane, con il Campo Largo che ha superato il centrodestra nelle intenzioni di voto. La situazione si presenta diversa rispetto alle elezioni precedenti, mentre si avvicinano le consultazioni nazionali. Gli osservatori seguono con attenzione questa evoluzione, che potrebbe influenzare gli equilibri tra i principali schieramenti politici. La campagna elettorale si intensifica, e le forze in campo si preparano a confrontarsi sui temi chiave.

Il italiano mostra una nuova configurazione di forze in vista delle prossime consultazioni nazionali, con il Campo Largo che registra un vantaggio rispetto al blocco del centrodestra. Secondo i dati del Barometro di aprile dell’Istituto Demopolis, la coalizione che vede insieme PD, M5S, AVS, Più Europa e Italia Viva ha raggiunto il 46%, superando di un punto la maggioranza di governo, ferma al 45%. Fratelli d’Italia mantiene la posizione di guida nel centrodestra con un consenso del 28,5%, nonostante una flessione dell’1,5% rispetto ai livelli registrati a febbraio, quando il partito era attestato al 30%. Il Partito Democratico di Schlein segue a distanza con il 22,6%, segnando una crescita dello 0,2%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svolta elettorale: il Campo Largo sorpassa il Centrodestra Sondaggi post No: campo largo sorpassa centrodestra. Giù FdI. Su M5S, Pd e Vannacci. Avs davanti LegaPrima Supermedia Agi/Youtrend dopo il trionfo del No che ha respinto la riforma costituzionale Meloni-Nordio al voto con referendum. Nuova legge elettorale, il campo largo all’attacco: “Il centrodestra la usa per bloccare il referendum”Roma – “Hanno capito che stanno andando sotto e usano la legge elettorale per bloccare il referendum”. Temi più discussi: Campo largo, svolta a sinistra tra gli ostacoli: Il Pd batta un colpo, non c’è più tempo; Il campo largo pronto alla sfida, i Giovani Liberaldemocratici a La Vardera e Sodano: Serve discontinuità; Conversano merita un cambio di rotta, il M5S con Franco Fanizzi nel Campo Largo Progressista; Comunali 2026, Giovanna Bruno lancia la sua nuova candidatura a sindaco. NIENTE VOTO ANTICIPATO | Il campo largo dirà no alla legge elettorale, ora la Meloni guardi al centroLa Meloni ha deciso che il governo continua. Si tratta di avviare in fretta una fase 2. La legge elettorale inizia oggi l'esame dell'aula. Lo scenario ... ilsussidiario.net Sondaggi politici 2026 | Primarie Campo largo: Conte 60% ‘apre’ crisi Pd, Salis-Bersani alternative a SchleinSondaggi politici di Eumetra sulle Primarie del Campo largo: Conte con percentuali bulgare batterebbe Schlein. Chi è in lizza (e chi meno) ... ilsussidiario.net Campo largo, Walter Giordano: io in campo, aspetto il Pd #campolargo #avellino #pd #comunali #amministrative #politica #telenostra - facebook.com facebook Sondaggi politici: FdI perde due punti mentre cresce il campo largo e aumenta la partecipazione x.com