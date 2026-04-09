sviluppo urbano e tecnologia al cinema arsenale

Domani, venerdì 10 aprile alle 17, si terrà al Cinema Arsenale un evento dedicato al legame tra tecnologia e sviluppo urbano. Organizzato dall’Università di Pisa in occasione di Geonight 2026, l’iniziativa si focalizza sull’intelligenza artificiale e il suo ruolo nelle città del futuro. La discussione si concentra sulle applicazioni pratiche di queste tecnologie e su come influenzeranno il modo in cui le aree urbane si evolvono.

Dedicato al rapporto tra tecnologia e sviluppo urbano l’evento “ Intelligenza artificiale e città del futuro ” organizzato dall’ Università di Pisa per la Geonight 2026 e in programma domani, venerdì 10 aprile alle 17.30 al Cinema Arsenale. Promossa a livello internazionale da EUGEO e IGU, la Geonight è occasione per avvicinare il pubblico ai temi della geografia con incontri divulgativi e momenti di partecipazione attiva. Il via alle 17.30 con la presentazione del volume “Intelligenza Artificiale (IA) e nuovo urbanesimo: forme e visioni della città del futuro” (FrancoAngeli, 2025), di Michela Lazzeroni e Antonello Romano. L’incontro sarà introdotto da Francesco Marcelloni (Università di Pisa), co-coordinatore dello Spoke 1 – Human Centered AI del progetto PNRR FAIR. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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