Svaligiano i colli in discoteca | bloccato ladro di gioielli a 24 anni

Nella notte tra lunedì e martedì, un giovane di 24 anni di Bergamo è stato denunciato per aver rubato gioielli ai clienti nel locale I Am Beyond Club di Porto Recanati. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di appropriarsi di alcuni oggetti di valore tra i presenti. La polizia ha fermato il sospetto e ha proceduto con le verifiche, che hanno portato alla denuncia.

Un giovane di 24 anni, proveniente da Bergamo, è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a rubare gioielli ai clienti dell’I Am Beyond Club di Porto Recanati nella notte tra lunedì e martedì. L’intervento dei carabinieri della stazione di Montecosaro è scattato a seguito degli allarmi lanciati dai presenti in locale, che hanno segnalato la presenza di individui dediti allo strappo di catenine d’oro dal collo delle persone. Il personale di sicurezza del club è riuscito a intercettare e bloccare il ragazzo, che aveva sottratto due gioielli; uno di questi oggetti aveva un valore stimato in diverse centinaia di euro. La dinamica del furto e la fuga dei complici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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