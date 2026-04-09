Supplenze docenti 2026 nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

Per l'anno scolastico 202526, sono stati annunciati nuovi interpelli per assegnare supplenze ai docenti. La procedura seguirà quanto stabilito dall'OM n. 882024 e sarà avviata quando le graduatorie saranno esaurite, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. Questa modalità si applica nelle situazioni in cui le supplenze devono essere coperte e non ci sono più insegnanti in lista per le supplenze temporanee.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Temi più discussi: Supplenze docenti 2026: le prossime domande da presentare tra GI, scioglimento riserva e 150 preferenze; Supplenze 2026, continuità sul sostegno spetta anche al docente assunto da graduatoria d’istituto?; GPS 2026/28: come funziona il nuovo algoritmo per le supplenze. Tutto quello che i docenti devono sapere; GPS 2026: il nuovo algoritmo come funzionerà? Le convocazioni per il conferimento delle supplenze come avvengono? Ecco tutte le NOVITÁ più importanti e le indicazioni indispensabili in merito. Supplenze, conferma su posto sostegno per il 2026/27. Ecco chi partecipa e le date (da confermare): BOZZA della notaSupplenza: conferma dei docenti di sostegno anche per l’a.s. 2026/2027. Si è svolta al Ministero una riunione per la presentazione della nota che darà il via alla procedura, già inserita nell'art. 13 ... orizzontescuola.it Supplenze 2026, continuità sul sostegno spetta anche al docente assunto da graduatoria d’istituto?Nel question time del 26 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief) ... orizzontescuola.it Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com Supplenze docenti 2026, come avverranno le convocazioni dalle GPS. https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docenti-2026-come-avverranno-le-convocazioni-dalle-gps/ - facebook.com facebook