Super smash di Sinner Machac non la vede partire! Gli highlights

Durante il torneo di Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto il suo match contro Machac con i punteggi di 6-1, 6-7 e 6-3. Dopo un primo set dominato, ha attraversato un calo fisico nel secondo, ma ha reagito nel terzo, portando a casa la partita. Ora, si prepara a sfidare Auger-Aliassime nei quarti di finale.

Prima il calo fisico, poi la ripresa in grande stile: Jannik Sinner supera Machac 6-1 6-7 6-3 a Montecarlo e si prepara ad affrontare Auger-Aliassime nei quarti. Guarda gli highlights della sfida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super smash di Sinner, Machac non la vede partire! Gli highlights Sinner/Bergs-Ruud/Machac: highlights Monte Carlo, l'esultanza iconica di Sinner e BergsBuona la prima per Sinner e Bergs nel torneo di doppio di Monte Carlo: l'italiano e il tedesco sbaragliano Machac e Ruud in due set (6-4 7-5) e... Cobolli sbaglia tre smash di fila con Blockx: gli highlights Atp MontecarloGli highlights della sconfitta con un doppio 6-3 di Flavio Cobolli contro Alexander Blockx nel secondo turno di Montecarlo: tra i rimpianti... Temi più discussi: A Tennis Talk si parla della preparazione sulla terra battuta di Sinner; LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud 6-4 7-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la coppia italo-belga approda al secondo turno; Domani hanno gli ottavi del singolare: Sinner e Bergs si ritirano dal doppio a Montecarlo; Jannik parla chiaro: Poche aspettative, obiettivo Parigi. Miami, ecco il vero Sinner: serve da fenomeno nel tie-break e batte Zverev. Domani finale con LeheckaIl numero due al mondo supera il tedesco 6-3 7-6: è la sedicesima vittoria di fila nei Masters 1000, senza perdere un set. Alle 21 italiane di domenica Jannik giocherà da chiaro favorito la partita ch ... gazzetta.it Super Sinner, battuto anche Zverev In finale a Miami con LeheckaIl servizio è l'arma vincente di Jannik contro il tedesco che gioca una grande partita, ma nei momenti decisivi l'altoatesino non sbaglia mai ... panorama.it Dopo il successo di Super Mario Galaxy, il web è letteralmente esploso: vedremo mai un film di Super Smash Bros In questo video analizziamo i rumor e i piccoli indizi (come i cameo di Fox, R.O.B. e Mr. Game & Watch) che potrebbero suggerire la nascit - facebook.com facebook