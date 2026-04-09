Sulle note di ultimo e baglioni omaggio ai due cantautori romani

Uno spettacolo musicale rende omaggio a due tra le voci più note della musica romana, Ultimo e Claudio Baglioni. L’evento si concentra sulle loro canzoni e sulla loro influenza nel panorama musicale italiano. Nessuna interpretazione o commento accompagna l’esibizione, che si limita a proporre le melodie di questi artisti. La serata si rivolge agli appassionati di musica d’autore e di questi due cantautori.

Sulle note di Ultimo e Baglioni – Omaggio ai due Cantautori RomaniUno spettacolo musicale dedicato a due tra le voci più rappresentative della canzone d’autore romana: Ultimo e Claudio Baglioni.Attraverso un percorso artistico ed emozionale, il concerto propone un viaggio tra melodie, parole e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it L’omaggio ai cantautori"Note d’autore", cinque appuntamenti con la musica d’autore italiana proposta dal vivo da cantautori e cover band. L’ultimo saluto a Danilo sulle note di Vasco RossiUn addio con alcune canzoni di Vasco Rossi a fare da colonna sonora per salutare Danilo Silvestri, vinto a soli 64 anni di età da complicazioni... Temi più discussi: Sabato 11 aprile Sir John Eliot Gardiner dirige The Constellation Choir & Orchestra sulle note di Bach; Elisabetta II e quella voglia di normalità, quando cantava gli Abba e organizzava i barbecue per i nipoti; Europa League, la copertina sulle note di Achille Lauro; Udienza generale - Il racconto - Preghiera per le vittime innocenti di Graz. Tommy Cash balla sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci: il video é virale su TikTokTommy Cash, in visita a San Marino, ha reso un contributo pubblico all'Italia ballando sulle note di Sal Da Vinci e il suo brano vincitore a Sanremo 2026, Per sempre sì. L'esibizione registrata in un ... it.blastingnews.com Giovani modelli autistici in passerella al PalaTiziano: l'inclusione vince sulle note dei QueenAll'evento, presentato da Eleonora Daniele, Noemi ha intonato «Glicine »e la nuotatrice Simona Quadarella ha sfilato insieme ai ragazzi ... roma.corriere.it REDMI Note REDMINote13G 13 5G 16mm f/2.2 1/17s ISO800 08/04/2026 08/04/202620:10 20:10 - facebook.com facebook #VENEZIA Presentato "Note Persistenti", l'allestimento del Padiglione Venezia della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Il Padiglione era stato abbandonato dalle passate amministrazioni: quando sono arrivato ho fortemente v x.com