Sulla crisi climatica la risposta dei territori

La crisi climatica sta portando i territori a confrontarsi con la sfida di tradurre l’urgenza in azioni concrete e verificabili. La domanda di come rendere realizzabili interventi radicati nel territorio e capaci di creare valore per chi li attua sta diventando sempre più presente tra gli esperti e gli operatori locali. La questione riguarda l’attuazione di misure efficaci e misurabili per affrontare i cambiamenti climatici a livello locale.

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