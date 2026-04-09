Suggerire immaginare non svelare Andrea Romeo Basic trio al Count Basie

Un trio musicale si esibirà al Count Basie, portando sul palco un progetto che si distingue per la sua semplicità apparente e la profondità che riesce a comunicare. Il gruppo lavora su un equilibrio tra elementi concreti e suggestioni, creando atmosfere che stimolano l’immaginazione degli ascoltatori. La formazione si presenta come un insieme compatto, ma capace di evocare emozioni e immagini attraverso le proprie esecuzioni.

Un trio essenziale, ma tutt’altro che minimale: un progetto che lavora sul confine tra ciò che è presente e ciò che viene evocato. “Suggerire, immaginare, non svelare” è una dichiarazione d’intenti che si traduce in musica fatta di spazi, interplay e continua ricerca.Il repertorio alterna brani. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Trio 25: Antonio Zambrini Trio al Count Basie Jazz ClubAl Count Basie Jazz Club arriva il Trio 25 guidato da Antonio Zambrini, pianista e compositore tra le voci più liriche e personali del jazz italiano.

Mòmostrokes Jazz Orchestra al Count BasieMòmostrokes Jazz Orchestra è un progetto di jazz orchestrale contemporaneo nato dall’incontro tra i compositori e arrangiatori Marco Borella e...