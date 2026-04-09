Suggerire immaginare non svelare Andrea Romeo Basic trio al Count Basie
Un trio musicale si esibirà al Count Basie, portando sul palco un progetto che si distingue per la sua semplicità apparente e la profondità che riesce a comunicare. Il gruppo lavora su un equilibrio tra elementi concreti e suggestioni, creando atmosfere che stimolano l’immaginazione degli ascoltatori. La formazione si presenta come un insieme compatto, ma capace di evocare emozioni e immagini attraverso le proprie esecuzioni.
Un trio essenziale, ma tutt’altro che minimale: un progetto che lavora sul confine tra ciò che è presente e ciò che viene evocato. “Suggerire, immaginare, non svelare” è una dichiarazione d’intenti che si traduce in musica fatta di spazi, interplay e continua ricerca.Il repertorio alterna brani. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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