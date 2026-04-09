Nel 1956, durante il periodo del boom economico, l'Italia affrontò una grave crisi petrolifera causata da un blocco internazionale delle forniture di petrolio. In risposta, il governo adottò misure mirate, intervenendo direttamente sugli oneri fiscali, per contenere gli effetti negativi sulla produzione industriale e sui consumi. Questa strategia permise di ridurre al minimo i danni economici e di mantenere sostenuto il ritmo di crescita del paese.

Agli inizi del boom economico, il blocco del petrolio fece temere il peggio. L'azione del governo italiano riuscì a limitare i danni, salvando industria e consumi in crescita con l'intervento diretto sugli oneri fiscali. Mentre l'Eni di Mattei si espandeva in Medio Oriente. Un tassello della Guerra fredda fu all’origine della crisi che, alla fine del 1956, interessò il Canale di Suez. Per la costruzione della diga di Assuan, il presidente egiziano Abdel Nasser aveva richiesto finanziamenti A Stati Uniti e Regno Unito. Questi ultimi ritirarono la disponibilità quando Nasser si rivolse all’Unione Sovietica per l’acquisto di armamenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Suez 1956. Così l'Italia superò la crisi petrolifera

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La actual crisis de Hormuz, ¿un nuevo momento Suez, 70 años después El brillante @GaraviniG, para los italófonos x.com