I Subsonica hanno concluso una serie di quattro concerti alle OGR di Torino, tutti sold out, per festeggiare i trent’anni di attività. La band ha presentato anche il nuovo album, intitolato Terre Rare, uscito dieci giorni prima. La residency ha rappresentato l’ultimo appuntamento di una lunga serie di concerti in questa location.

I Subsonica hanno appena chiuso una residency di quattro date alle OGR di Torino, quattro sold out per celebrare trent’anni di carriera con un disco nuovo in tasca, Terre Rare, uscito dieci giorni prima. Una coincidenza non casuale: poche band italiane avrebbero il coraggio di presentare materiale inedito dentro una celebrazione del proprio passato, rischiando il confronto diretto. Loro lo hanno fatto. Ne parlo nei consueti nove punti di questo blog. Cominciamo! 1. Quando ero resident dj al Fuori Orario ogni tanto spuntava Samuel; veniva a ballare e ballava dall’inizio alla fine. Si avvicinava e io, timoroso, mi dicevo: “Questo chissà adesso cosa mi chiede”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Subsonica, trent’anni per raccontare un trionfo

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Musica, luce, #AlfaRomeoJunior. L'emozione non si spiega, si amplifica. Benvenuti sotto i ""Cieli Su Torino 96 - 26"" per celebrare i 30 anni di carriera dei Subsonica. #AlfaRomeo #CieliSuTorino @subsonica x.com

Una notte speciale alle OGR di Torino con i Subsonica: suoni, parole e un pubblico completamente dentro il concerto. Le foto e il racconto del nostro Fabio Arboit: Fabio Arboit - facebook.com facebook