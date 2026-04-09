Studiare all' estero si parte già a 14 anni

Da quest'anno, alcuni studenti italiani possono partire all’estero già a 14 anni senza interrompere il percorso scolastico nel paese di origine. Le scuole europee offrono programmi che integrano materie come biologia marina e criminologia, consentendo ai giovani di arricchire il proprio percorso formativo con esperienze internazionali precoci. Questa opportunità permette di combinare lo studio nel proprio paese con esperienze pratiche in contesti esteri, senza compromettere il calendario scolastico italiano.

Studiare all’estero senza interferire con il calendario scolastico italiano e sperimentando materie nuove come la biologia marina e la criminologia sin dai primi anni delle superiori. È questa una delle principali caratteristiche dei programmi Mini High School promossi da Astudy International. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Gli operatori del soccorso: "Volontari già da 14 anni. Tra giovani ci si capisce"Un confronto tra pari, da giovani a giovani, è quello che può fare la differenza quando si affrontano tematiche importanti e anche scomode.

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Mini High School, si parte già a 14 anni: l’estate diventa una prova per l’anno all’esteroAstudy International Education propone esperienze da due ad otto settimane in scuole locali di Regno Unito, Irlanda, Canada ... agrpress.it

Similes cum similibus facillime congregantur. Poi dicono che studiare il latino non serve :) x.com

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