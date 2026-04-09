La Scuola Normale Superiore di Pisa ha deciso di destinare il 60% dei fondi destinati al welfare studentesco agli allievi con un Isee inferiore ai 40mila euro. La scelta comporta un cambiamento nelle politiche di supporto economico, con un focus maggiore sulle esigenze degli studenti con redditi più bassi. La decisione riguarda la redistribuzione delle risorse e la definizione delle priorità nell’ambito delle iniziative di assistenza.

PISA – La Scuola Normale Superiore cambia marcia sul diritto allo studio e ridisegna il proprio sistema di welfare studentesco. Con una decisione che punta a favorire concretamente la mobilità sociale e a premiare il merito in modo più equo, l’istituzione d’eccellenza pisana ha varato una profonda riforma degli aiuti economici destinati agli iscritti al corso ordinario (il percorso che va dall’immatricolazione fino alla laurea). Dal contributo fisso al sostegno progressivo. Fino ad oggi, la Scuola erogava un contributo standard di 1.280 euro a tutti i suoi allievi, indipendentemente dalla loro situazione economica. Il nuovo impianto normativo, approvato dal Senato Accademico lo scorso 31 marzo, smantella questo approccio uniforme per introdurre un sistema proporzionale al reddito. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Studiare a Pisa pesa meno: la Normale dirotta il 60% dei fondi agli allievi con Isee sotto i 40mila euro

Nidi Gratis Toscana 2026/2027: l’agevolazione arriva fino a 800 euro mensili per le famiglie con Isee non superiore a 40mila euroToscana rinnova Nidi Gratis: quaranta milioni di euro per l'accesso gratuito ai servizi educativi con Isee fino a quarantamila euro L'articolo Nidi...

Leggi anche: Isee, la ricchezza dei nuclei sale del 7%. Ma il 55% dichiara meno di 20mila euro