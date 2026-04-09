Strozza i Ris a caccia del Dna di chi ha profanato il corpo di Pamela

Gli agenti del Ris stanno analizzando campioni di DNA prelevati dal corpo di una giovane vittima, decapitata e trovata all’interno di un feretro. Durante l’autopsia sono stati prelevati materiali sui tessuti interni e sul cadavere stesso. Le verifiche mirano a identificare eventuali tracce utili a chiarire le circostanze del ritrovamento e a trovare chi ha profanato il corpo. Le indagini proseguono con analisi di laboratorio sui campioni raccolti.

L’INDAGINE. Durante l’esame autoptico prelevati campioni sul cadavere decapitato e sui tessuti interni del feretro. Prende la strada di Parma e di Milano il giallo della decapitazione del cadavere di Pamela Genini. Mercoledì 8 aprile, durante l’esame autoptico eseguito all’ospedale Papa Giovanni, sono stati prelevati campioni sul corpo della 29enne e sui tessuti interni del feretro che ora saranno spediti ai carabineri del Ris e agli studiosi del Labanof (il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università di Milano diretto da Cristina Cattaneo) per l’estrazione del Dna, da comparare con il codice genetico della giovane assassinata dall’ex convivente Andrea Soncin a ottobre a Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Strozza, i Ris a caccia del Dna di chi ha profanato il corpo di Pamela Leggi anche: Pamela Genini, corpo profanato e decapitato nel cimitero di Strozza Orrore al cimitero di Strozza: profanato e decapitato il corpo di Pamela GeniniAl brutale omicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin sul balconcino... Argomenti più discussi: Pamela, caccia al Dna per svelare il giallo del cadavere senza testa; Pamela Genini profanata, caccia alle tracce biologiche con il Ris e il laboratorio dell'anatomopatologa Cattaneo; Autopsia sul corpo di Pamela Genini: prelevate tracce biologiche. La madre: Dolci ossessionato da lei. Strozza, i Ris a caccia del Dna di chi ha profanato il corpo di PamelaL’INDAGINE. Durante l’esame autoptico prelevati campioni sul cadavere decapitato e sui tessuti interni del feretro. ecodibergamo.it Il fascicolo si concentra su Dna, residui metallici, pollini e alcuni dettagli inquietanti come le candele lasciate di notte sulla tomba - facebook.com facebook Il DNA conferma: è di Amalia Bergalla il corpo trovato nell’auto bruciata a San Benigno x.com