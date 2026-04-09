Stretto di Hormuz una tregua senza normalità

Da formiche.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stretto di Hormuz è attualmente chiuso, con un numero di navi che attraversano la zona inferiore rispetto a quello registrato durante i periodi di conflitto. La tregua in atto non ha portato cambiamenti tangibili nella situazione, e la navigazione rimane limitata. La chiusura continua a influenzare i trasporti marittimi e le rotte commerciali nella regione.

“Lo stretto è chiuso: passano addirittura meno navi di quante ne passavano durante i combattimenti; la tregua per ora non ha risolto niente”. Una fonte del mondo dello shipping europeo racconta a Formiche.net, con chiara frustrazione, la difficoltà della situazione lungo il Golfo Persico. In sostanza, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran non ha riaperto davvero lo Stretto di Hormuz. Il traffico resta ridotto, mentre emergono nuove condizioni imposte da Teheran che introducono rischi operativi, legali e assicurativi per gli armatori. Matteo Villa, Head of PolicyLab dell’Ispi, fotografa con uno dei suoi grafici la situazione: “zero”  passaggi di petroliere o metaniere non iraniane dall’inizio della tregua. 🔗 Leggi su Formiche.net

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