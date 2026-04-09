Stretto di Hormuz una tregua senza normalità

Lo stretto di Hormuz è attualmente chiuso, con un numero di navi che attraversano la zona inferiore rispetto a quello registrato durante i periodi di conflitto. La tregua in atto non ha portato cambiamenti tangibili nella situazione, e la navigazione rimane limitata. La chiusura continua a influenzare i trasporti marittimi e le rotte commerciali nella regione.

“Lo stretto è chiuso: passano addirittura meno navi di quante ne passavano durante i combattimenti; la tregua per ora non ha risolto niente”. Una fonte del mondo dello shipping europeo racconta a Formiche.net, con chiara frustrazione, la difficoltà della situazione lungo il Golfo Persico. In sostanza, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran non ha riaperto davvero lo Stretto di Hormuz. Il traffico resta ridotto, mentre emergono nuove condizioni imposte da Teheran che introducono rischi operativi, legali e assicurativi per gli armatori. Matteo Villa, Head of PolicyLab dell’Ispi, fotografa con uno dei suoi grafici la situazione: “zero” passaggi di petroliere o metaniere non iraniane dall’inizio della tregua. 🔗 Leggi su Formiche.net

Meloni telefona a Starmer: «Una missione nello Stretto di Hormuz solo in ambito Onu e dopo la tregua»L’Italia si prepara a giocare un ruolo chiave nello scenario internazionale, offrendo la propria disponibilità a partecipare a una missione per la...

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Temi più discussi: Cosa accadrà ora nello Stretto di Hormuz?; Stretto di Hormuz: perché lo strategico canale commerciale è una meraviglia geologica; Oltre 40 Paesi lanciano una coalizione per mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz dopo la guerra; Hormuz, un dollaro a barile di petrolio e le navi amiche dell'Iran passano lo Stretto: come funziona il pedaggio.

Lo Stretto di Hormuz chiuso di nuovo: milioni di barili di petrolio bloccati, navi deviate e l'ipotesi pedaggio. Cosa succedeIl problema non è da poco. La riapertura dello snodo marittimo è indicata come una condizione indispensabile per lo stop delle ostilità ... today.it

Stretto di Hormuz ancora chiuso, Iran: Riapriremo solo con lo stop ai raid in LibanoLo Stretto di Hormuz è di fatto ancora chiuso. L'Iran ha fatto sapere oggi che consentirà alle navi di transitare in conformità con le norme internazionali e ... lapresse.it

Nessuna Apocalisse. Nello Stretto di Hormuz i limiti sono sempre stati strutturali. Di @scingolo x.com

La crisi in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz stanno mettendo sotto pressione petrolio e gas a livello globale. Con miliardi di dollari in gioco e prezzi sempre più instabili, la transizione verso elettrico e rinnovabili non è più solo una scelta ambient - facebook.com facebook