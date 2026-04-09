Strada della Misericordia il Comune di Belpasso punta al collegamento con la metropolitana

Il Comune di Belpasso ha annunciato l’intenzione di realizzare un collegamento stradale diretto tra il centro abitato e la futura stazione della metropolitana prevista nei pressi di Etnapolis. La proposta mira a facilitare l’accesso alla linea metropolitana, collegando direttamente il centro cittadino con il nuovo impianto di trasporto pubblico. Attualmente, non sono stati forniti tempi o dettagli tecnici sul progetto.

Il Comune di Belpasso punta alla realizzazione di un collegamento stradale diretto tra il centro urbano e la futura stazione della metropolitana prevista nei pressi di Etnapolis. L'opera, denominata "Strada della Misericordia", è indicata dall’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Caputo come. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Montevergine, riapre la strada di collegamento con il SantuarioTempo di lettura: 3 minuti È stata riaperta questa mattina la strada di collegamento con il Santuario di Montevergine (che parte dal comune di... Leggi anche: Il sabato “alternativo” di 11 adolescenti: da Barberino con la Misericordia per aiutare chi vive in strada Temi più discussi: Strada della Misericordia, il Comune di Belpasso punta al collegamento con la metropolitana; La Misericordia e i 420 anni: La sfida del volontariato; Tra le strade della stazione, una Via Crucis che incontra gli ultimi nella città; Auto esce di strada e finisce nella scarpata, donna soccorsa con Pegaso. Il Papa: un Anno Santo della Misericordia «Non ci stanchiamo di chiedere perdono»«Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della misericordia. È un cammino che inizia con una conversione spirituale. avvenire.it Futuro della Misericordia. Il nuovo polo dei servizi nel complesso rinnovatoL’immobile di via XX Settembre è stato oggetto di un’importante ristrutturazione. L’inaugurazione ufficiale della struttura è prevista per sabato 18 aprile . lanazione.it La Pasqua ci ricorda che la luce può rinascere anche nei momenti più bui. In un tempo spesso segnato da divisioni e durezza, il messaggio di Cristo ci invita a ritrovare la strada della misericordia, del rispetto e della speranza. Che questa festa porti pace nei c - facebook.com facebook