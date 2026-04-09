Qualche anno fa, un calciatore di esperienza rifiutò l’offerta di un importante club di Milano, preferendo non trasferirsi. La vicenda risale a circa dieci anni fa, quando la squadra aveva un’immagine diversa rispetto a oggi. In quel periodo, il calciatore decise di non aderire alla proposta, segnando un episodio tra i più noti di quel periodo nel calciomercato italiano.

Storie di una decina d’anni fa, quando la Beneamata – va detto – non aveva lo stesso appeal attuale. Almeno in Italia. Si parla anche di calciomercato e di Inter nell’intervista odierna della Gazzetta dello Sport a Stephan Lichtsteiner. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Storie di calciomercato: il no all’Inter di Lichtsteiner

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Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tuttiUn mito, che ancora oggi rimane un simbolo sempre attuale del calcio italiano. Parliamo di Giacinto Facchetti, protagonista della nuova puntata di Storie. tuttomercatoweb.com

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